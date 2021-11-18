***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.11.2021 10:06
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden AKFGY paylarında likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına yönelik olarak AKFGY ve Şirketimizin Hâkim ortağı Hamdi Akın ile 24.05.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalandığı, Borsa İstanbul tarafından verilen izin çerçevesinde 26.05.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık işlemlerine başlandığı KAP'ta açıklanmıştır.
Likidite sağlayıcılık kapsamında 01.09.2021 tarihinde yapılan işlem sonrası herhangi bir işlem yapılmamış olup likidite sağlayıcılık sözleşmesi ve işlemleri sona ermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978417
BIST
10:211.712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.714
En Düşük
1.708
10:2110,7378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1051
|Açılış
|: 10,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,9678
En Düşük
10,6090
10:2112,1819
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1383
|Açılış
|: 11,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
12,4330
En Düşük
12,0127
10:21643,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 5,93
|Açılış
|: 643,65
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
658,96
En Düşük
636,77
BIST En Aktif Hisseler10:21
|DOBUR
|164,50
|9.743.335
|% 9,96
|
|DITAS
|22,62
|9.943.287
|% 8,54
|
|PRKAB
|44,04
|52.489.713
|% 8,21
|
|TETMT
|185,00
|1.206.681
|% 6,81
|
|ULAS
|3,97
|2.390.972
|% 6,72
|
|SUMAS
|86,30
|24.509
|% -4,96
|
|DOGUB
|2,97
|791.484
|% -4,50
|
|GMTAS
|2,50
|2.746.126
|% -4,21
|
|BASCM
|8,65
|17.611
|% -3,78
|
|BALAT
|8,00
|37.272
|% -3,03
|
|PETKM
|7,78
|219.755.049
|% 0,91
|
|SISE
|10,53
|174.162.992
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,70
|153.186.507
|% 0,13
|
|GARAN
|11,93
|114.773.597
|% 0,25
|
|BASGZ
|17,00
|108.717.420
|% -1,33
|
|ADESE
|1,06
|55.595.122
|% -0,93
|
|YKBNK
|3,38
|107.479.795
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,16
|61.828.849
|% -0,92
|
|PETKM
|7,78
|219.755.049
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,70
|153.186.507
|% 0,13
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,7277
|10,7378
|% 0,99
|
|Euro
|12,1614
|12,1819
|% 1,15
|
|Sterlin
|14,4501
|14,5226
|% 1,10
|
|Frank
|11,5161
|11,5855
|% 0,98
|
|Riyal
|2,8540
|2,8683
|% 1,06
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-1,46
|
|Altın Gr.
|644
|644
|6,17
|
|Cumhuriyet
|4.210
|4.273
|140,00
|
|Tam
|4.189
|4.296
|142,84
|
|Yarım
|2.025
|2.078
|69,09
|
|Çeyrek
|1.015
|1.039
|34,55
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,62
|8,63
|0,06
|
|B. Petrol
|79,79
|79,79
|-0,49
|