***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.05.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 24.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden AKFGY paylarında likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına yönelik olarak AKFGY ve Şirketimizin Hâkim ortağı Hamdi Akın ile 24.05.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalandığı, Borsa İstanbul tarafından verilen izin çerçevesinde 26.05.2021 tarihinde likidite sağlayıcılık işlemlerine başlandığı KAP'ta açıklanmıştır.Likidite sağlayıcılık kapsamında 01.09.2021 tarihinde yapılan işlem sonrası herhangi bir işlem yapılmamış olup likidite sağlayıcılık sözleşmesi ve işlemleri sona ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978417BIST