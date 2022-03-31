***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Rusya'daki faaliyetlerimiz ve mali konuları ile ilgili güncel bilgiler aşağıda sunulmaktadır:Rusya'daki yatırımlarımızla ilgili kredilerimizin tamamı Eylül 2021'de 10 yıl vadeli ve ruble cinsinden refinanse edilmiş olduğundan Rublede son 6 aydır yaşanan değer kaybı finansallarımızda olumlu etki yaratmakta olup söz konusu etkinin sonuçları 2022 ilk çeyrek finansallarımızdan itibaren görülebilecektir. Diğer yandan Rusya'daki varlıklarımızın faaliyetleri kesintisiz devam etmekte olup Rusya Hükümeti'nin yeni almış olduğu kararla otel ve restoran gelirlerinden alınan %20 oranındaki KDV oranının 5 yıl süreyle -0- olarak uygulanacak olmasının pozitif etkisi de 2022 3. çeyrek finansallarımızdan itibaren görülebilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014289BIST