***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2022 09:49
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Rusya'daki faaliyetlerimiz ve mali konuları ile ilgili güncel bilgiler aşağıda sunulmaktadır:
Rusya'daki yatırımlarımızla ilgili kredilerimizin tamamı Eylül 2021'de 10 yıl vadeli ve ruble cinsinden refinanse edilmiş olduğundan Rublede son 6 aydır yaşanan değer kaybı finansallarımızda olumlu etki yaratmakta olup söz konusu etkinin sonuçları 2022 ilk çeyrek finansallarımızdan itibaren görülebilecektir. Diğer yandan Rusya'daki varlıklarımızın faaliyetleri kesintisiz devam etmekte olup Rusya Hükümeti'nin yeni almış olduğu kararla otel ve restoran gelirlerinden alınan %20 oranındaki KDV oranının 5 yıl süreyle -0- olarak uygulanacak olmasının pozitif etkisi de 2022 3. çeyrek finansallarımızdan itibaren görülebilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014289
BIST
11:402.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,95
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.235
11:4014,6486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0045
|Açılış
|: 14,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
11:4016,3278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0263
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
11:40906,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,42
|Açılış
|: 906,58
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler11:40
|ULUSE
|113,30
|5.043.525
|% 10,00
|
|AKFGY
|3,80
|74.015.059
|% 9,20
|
|YKSLN
|7,06
|36.875.417
|% 7,46
|
|ISFIN
|3,68
|260.427.073
|% 7,29
|
|INTEM
|70,35
|12.779.325
|% 6,59
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,52
|66.825.228
|% -5,72
|
|GLBMD
|5,71
|4.458.708
|% -4,03
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|EUHOL
|3,09
|1.763.192
|% -3,13
|
|THYAO
|32,40
|2.100.510.093
|% 0,68
|
|GARAN
|12,20
|1.037.438.778
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,24
|976.649.897
|% 1,94
|
|SISE
|15,34
|541.460.615
|% 1,39
|
|KARSN
|5,55
|533.840.162
|% 4,52
|
|KARSN
|5,55
|533.840.162
|% 4,52
|
|GARAN
|12,20
|1.037.438.778
|% 0,08
|
|ODAS
|1,70
|139.215.198
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,08
|335.069.455
|% -0,97
|
|ISFIN
|3,68
|260.427.073
|% 7,29
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6441
|14,6486
|% -0,03
|
|Euro
|16,3090
|16,3278
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1627
|19,2588
|% -0,20
|
|Frank
|15,7565
|15,8514
|% -0,37
|
|Riyal
|3,8916
|3,9111
|% -0,10
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-7,61
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.128
|84,00
|
|Tam
|6.007
|6.157
|83,11
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|40,20
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|20,11
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,14
|
Seans Raporu
11:40
daha fazla
-
11:55BRSAN
Yüzde 4.25 oranında artışla 27.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 305, 668 adet işlem
-
11:54ENJSA
Yüzde 4.46 oranında artışla 16.62 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 388, 534 adet işlem
-
11:53ENJSA
Yüzde 4.34 oranında artışla 16.60 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 352, 884 adet işlem
-
11:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 07 artarak (% 0.29 ) 2, 484
-
11:52XU100
Endeks 2, 238 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 11, 685.00 milyon TL de