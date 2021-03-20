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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

20.03.2021 09:54



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Geri Alınan Payların Satılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.03.2019
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Genel Kurul tarihinden itibaren azami 3 (üç) yıldır.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 14.182.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 35.455.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.08.2019 31.12.2019 14.182.000 7,708

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.08.2019 290.000 0,158 2 0 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 08.08.2019 20.000 0,011 2,01 290.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 21.986 0,012 1,94 310.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 83.014 0,045 1,96 331.986 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 40.000 0,022 1,97 415.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 50.000 0,027 1,98 455.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 20.000 0,011 1,99 505.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 09.08.2019 35.000 0,019 2 525.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.08.2019 21.626 0,012 2,06 560.000 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.08.2019 104.874 0,057 2,07 581.626 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 15.08.2019 50.000 0,027 2,08 686.500 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.08.2019 64.874 0,035 2,16 736.500 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.08.2019 104.669 0,057 2,17 801.374 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.08.2019 17.271 0,009 2,18 906.043 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.08.2019 46.349 0,025 2,19 923.314 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 16.08.2019 837 0 2,2 969.663 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 19.08.2019 10.673 0,006 2,22 970.500 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 19.08.2019 13.500 0,007 2,23 981.173 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 19.08.2019 39.500 0,021 2,24 994.673 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.08.2019 6.257 0,003 2,24 1.034.173 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.08.2019 26.741 0,015 2,25 1.040.430 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.08.2019 28.239 0,015 2,26 1.067.171 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.08.2019 130.513 0,071 2,27 1.095.410 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.08.2019 61.000 0,033 2,28 1.225.923 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.08.2019 37.000 0,02 2,29 1.286.923 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.08.2019 69.863 0,038 2,3 1.323.923 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 20.08.2019 74.437 0,04 2,31 1.393.786 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.08.2019 31.000 0,017 2,21 1.468.223 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.08.2019 22.000 0,012 2,22 1.499.223 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.08.2019 15.321 0,008 2,24 1.521.223 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.08.2019 42.466 0,023 2,25 1.536.544 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.08.2019 61.104 0,033 2,26 1.579.010 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 26.08.2019 18.027 0,01 2,27 1.640.114 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 27.08.2019 1.171 0,001 2,3 1.658.141 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 27.08.2019 13.536 0,007 2,31 1.659.312 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 27.08.2019 35.000 0,019 2,32 1.672.848 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 27.08.2019 8.264 0,004 2,33 1.707.848 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 27.08.2019 58.029 0,032 2,34 1.716.112 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 27.08.2019 74.000 0,04 2,35 1.774.141 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.08.2019 8.481 0,005 2,35 1.848.141 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.08.2019 55.212 0,03 2,36 1.856.622 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 28.08.2019 59.550 0,032 2,37 1.911.834 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 29.08.2019 29.369 0,016 2,38 1.971.384 -
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 29.08.2019 14.631 0,008 2,39 2.000.753 -

Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylar
İşleme Konu Pay İşlem Tarihleri Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL) Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet) Varsa Alım Satıma Konu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 19.03.2021 6.233.384 16.437.579 4,24 Yoktur
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından daha önceki tarihlerde geri alınan ve Şirket sermayesinin %1,81'ini temsil eden toplam 6.233.384 adet pay, 19.03.2021 Cuma günü 4,24 TL fiyattan 26.429.548,20 TL karşılığında satılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919512


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