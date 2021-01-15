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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.01.2021 19:16



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artışına İlişkin Esas Sözleşme Tadiline SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 184.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 243.066.196

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 183.997.000 59.066.196 32,10171 B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 184.000.000 59.066.196,000 32,10119

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi HAMDİ AKIN

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.01.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.01.2021
SPK Başvuru Tarihi 28.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Sermayemizin 243.066.196 TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme tadili SPK tarafından onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 pdt-pay ihraç belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902739


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