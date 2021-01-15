***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artışına İlişkin Esas Sözleşme Tadiline SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 184.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 243.066.196Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 183.997.000 59.066.196 32,10171 B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 184.000.000 59.066.196,000 32,10119Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi HAMDİ AKINBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 12.01.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.01.2021SPK Başvuru Tarihi 28.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 07.01.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarSermayemizin 243.066.196 TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme tadili SPK tarafından onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 pdt-pay ihraç belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902739BIST