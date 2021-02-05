***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Mevcut Sermaye (TL) 243.066.196Ulaşılacak Sermaye (TL) 344.646.332Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 243.063.196 101.580.136 41,79165 B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 HamilineC Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 243.066.196 101.580.136,000 41,79114Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi HAMDİ AKINEk Açıklamalar26.01.2021 tarihinde KAP'ta açıklamış olduğumuz aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararımız uyarınca SPK' ya yapılan başvuru çerçevesinde SPK'nın 04.02.2021 tarihli, 2021/6 sayılı bülteninde açıkladığı ekli kararı gereğiA. A) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 05.02.2021 tarihinde aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:1. Şirketimizin 26.01.2021 tarih ve 2021/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca SPK'ya yapmış olduğumuz başvuru ve SPK'nın 04.02.2021 sayılı toplantısında aldığı kararlar çerçevesinde Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindei. 243.066.196 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 344.646.332 TL'ye artırılmasına,ii. Sermaye artışında çıkarılacak yeni payların tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli satış yöntemi ile Hamdi AKIN'a tahsis edilmesine,iii. Söz konusu payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 4,43 TL'lik işlem fiyatı üzerinden ihraç edilmesine,iv. Buna göre 450.000.002,48 TL ihraç tutarı için, 4,43 TL'lik işlem fiyatı üzerinden 101.580.136 TL nominal değerli 101.580.136 adet B grubu (borsada işlem görür nitelikte) pay çıkarılmasına,v. Şirket esas sözleşmesi "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddenin ekteki şekilde tadili için gerekli başvuruların yapılmasına,2. SPK'nın söz konusu kararının KAP'ta yayınlanarak gerekli duyuruların yapılmasına,3. Yukarıda belirtilen tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için SPK, Bakanlık, BİAŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara nezdinde yapılması gereken işlemlerin baştan sona yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdür Sertac Fuad Karaağaoğlu'nun Şirket imza sirküleri uyarınca yetkilendirilmesinekarar verilmiştir.B. B) Söz konusu işlemler için bugün (05.02.2021) SPK'ya gerekli başvurular yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK bülteni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907833BIST