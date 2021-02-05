Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.02.2021 15:24



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 243.066.196
Ulaşılacak Sermaye (TL) 344.646.332

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020 1.000
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 243.063.196 101.580.136 41,79165 B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 Hamiline
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038 1.000
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046 1.000

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 243.066.196 101.580.136,000 41,79114

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi HAMDİ AKIN

Ek Açıklamalar
26.01.2021 tarihinde KAP'ta açıklamış olduğumuz aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararımız uyarınca SPK' ya yapılan başvuru çerçevesinde SPK'nın 04.02.2021 tarihli, 2021/6 sayılı bülteninde açıkladığı ekli kararı gereği
A. A) Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 05.02.2021 tarihinde aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:
1. Şirketimizin 26.01.2021 tarih ve 2021/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca SPK'ya yapmış olduğumuz başvuru ve SPK'nın 04.02.2021 sayılı toplantısında aldığı kararlar çerçevesinde Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
i. 243.066.196 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 344.646.332 TL'ye artırılmasına,
ii. Sermaye artışında çıkarılacak yeni payların tahsisli sermaye artırımı kapsamında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli satış yöntemi ile Hamdi AKIN'a tahsis edilmesine,
iii. Söz konusu payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 4,43 TL'lik işlem fiyatı üzerinden ihraç edilmesine,
iv. Buna göre 450.000.002,48 TL ihraç tutarı için, 4,43 TL'lik işlem fiyatı üzerinden 101.580.136 TL nominal değerli 101.580.136 adet B grubu (borsada işlem görür nitelikte) pay çıkarılmasına,
v. Şirket esas sözleşmesi "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddenin ekteki şekilde tadili için gerekli başvuruların yapılmasına,
2. SPK'nın söz konusu kararının KAP'ta yayınlanarak gerekli duyuruların yapılmasına,
3. Yukarıda belirtilen tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için SPK, Bakanlık, BİAŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank - İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve sair kurum ve kuruluşlara nezdinde yapılması gereken işlemlerin baştan sona yapılması hususunda Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Genel Müdür Sertac Fuad Karaağaoğlu'nun Şirket imza sirküleri uyarınca yetkilendirilmesine
karar verilmiştir.
B. B) Söz konusu işlemler için bugün (05.02.2021) SPK'ya gerekli başvurular yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK bülteni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907833


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:271.544
Değişim :  0,60% |  9,22
Açılış :  1.545  
Önceki Kapanış :  1.535  
En Yüksek
1.550 En Düşük
1.541
BIST En Aktif Hisseler15:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TGSAS 34,54 10.730.166 % 10,00  
RODRG 21,12 5.520.756 % 10,00  
DIRIT 9,02 12.047.545 % 10,00  
UFUK 20,90 541.491 % 10,00  
KRTEK 11,45 8.074.588 % 9,99  
daha fazla
15:25 Alış Satış %  
Dolar 7,0679 7,0720 % -0,89  
Euro 8,4752 8,4805 % -0,82  
Sterlin 9,6519 9,7003 % -0,79  
Frank 7,7994 7,8464 % -0,79  
Riyal 1,8798 1,8892 % -0,89  
daha fazla
15:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 9,65  
Altın Gr. 410 410 -1,89  
Cumhuriyet 2.713 2.754 -31,00  
Tam 2.698 2.766 -26,64  
Yarım 1.304 1.338 -12,89  
Çeyrek 654 669 -6,44  
Gümüş.Ons 26,50 26,54 0,17  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 -0,03  
B. Petrol 59,40 59,40 0,39  
Seans Raporu 15:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru