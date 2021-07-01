***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
01.07.2021 09:42
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce sermayemizin 900.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla 02.06.2021 tarihinde SPK'ya başvurulmuş ve aynı tarihte söz konusu sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerlerine dair rapor yayımlanmıştır. Bu defa raporda bazı güncellemeler yapılmış olup revize rapor ektedir. Sermaye artışı ile ilgili SPK nezdindeki değerlendirme süreci devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945359
BIST
10:121.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.363
En Düşük
1.358
10:128,6766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6592
10:1210,3100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0169
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:12496,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,18
|Açılış
|: 496,35
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:12
|INVEO
|130,30
|4.104.971
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|11.786.853
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|1.817.579
|% 9,89
|
|SAYAS
|26,20
|2.437.918
|% 9,17
|
|OYAYO
|7,81
|4.022.929
|% 8,47
|
|KUTPO
|51,85
|1.236.363
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.013.448
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|TACTR
|29,10
|216.126
|% -7,85
|
|THYAO
|13,39
|49.408.537
|% 0,15
|
|ERBOS
|126,60
|38.898.619
|% -2,76
|
|EKGYO
|1,88
|33.741.525
|% 0,53
|
|GARAN
|8,30
|31.987.175
|% 0,00
|
|SASA
|27,32
|24.059.932
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,88
|33.741.525
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,17
|19.664.961
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,06
|6.950.961
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,42
|10.274.256
|% -1,63
|
|GARAN
|8,30
|31.987.175
|% 0,00
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6735
|8,6766
|% -0,26
|
|Euro
|10,3015
|10,3100
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,9755
|12,0356
|% -0,18
|
|Frank
|9,3577
|9,4141
|% -0,08
|
|Riyal
|2,3109
|2,3225
|% -0,06
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|7,17
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,65
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,24
|26,29
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,34
|0,02
|
|B. Petrol
|74,88
|74,88
|0,27
|