***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce sermayemizin 900.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla 02.06.2021 tarihinde SPK'ya başvurulmuş ve aynı tarihte söz konusu sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerlerine dair rapor yayımlanmıştır. Bu defa raporda bazı güncellemeler yapılmış olup revize rapor ektedir. Sermaye artışı ile ilgili SPK nezdindeki değerlendirme süreci devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945359BIST