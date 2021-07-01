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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

01.07.2021 09:42



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.06.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizce sermayemizin 900.000.000 TL'ye arttırılması amacıyla 02.06.2021 tarihinde SPK'ya başvurulmuş ve aynı tarihte söz konusu sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerlerine dair rapor yayımlanmıştır. Bu defa raporda bazı güncellemeler yapılmış olup revize rapor ektedir. Sermaye artışı ile ilgili SPK nezdindeki değerlendirme süreci devam etmektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945359


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