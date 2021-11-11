***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









me mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayemizin 344.646.332 TL'den bedelli olarak 900.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile elde edilen fonun 01.07.2021 tarihinde yayımladığımız "S ermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Revize Rapor"a uyumlu olarak kullanıldığına ilişkin Denetim Komitesi Raporu Pay tebliği'nin 33. maddesi kapsamında ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977009BIST