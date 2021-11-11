***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
11.11.2021 13:48
me mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayemizin 344.646.332 TL'den bedelli olarak 900.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile elde edilen fonun 01.07.2021 tarihinde yayımladığımız "S ermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Revize Rapor"a uyumlu olarak kullanıldığına ilişkin Denetim Komitesi Raporu Pay tebliği'nin 33. maddesi kapsamında ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977009
BIST
16:361.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 17,75
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:369,9200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0785
|Açılış
|: 9,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:3611,3884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0905
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:36594,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 7,73
|Açılış
|: 594,07
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:36
|OZRDN
|8,47
|30.954.595
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|87.985.906
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.533.019
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.966.167
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.746.146
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.383.544
|% -9,97
|
|RALYH
|7,26
|86.596.234
|% -8,91
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PENTA
|201,10
|22.199.261
|% -7,75
|
|PETKM
|7,95
|6.894.931.797
|% 9,66
|
|GARAN
|10,69
|2.835.816.698
|% -0,37
|
|THYAO
|17,91
|1.502.742.941
|% -1,21
|
|TUPRS
|161,10
|1.011.161.337
|% 2,03
|
|KRDMD
|7,53
|972.802.493
|% 3,01
|
|PETKM
|7,95
|6.894.931.797
|% 9,66
|
|GARAN
|10,69
|2.835.816.698
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,12
|664.905.140
|% -0,32
|
|ODAS
|1,53
|203.450.152
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,53
|972.802.493
|% 3,01
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9150
|9,9200
|% 0,80
|
|Euro
|11,3813
|11,3884
|% 0,80
|
|Sterlin
|13,2641
|13,3307
|% 0,81
|
|Frank
|10,7141
|10,7787
|% 0,39
|
|Riyal
|2,6371
|2,6503
|% 0,79
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|12,06
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,61
|
|Cumhuriyet
|3.920
|3.980
|49,00
|
|Tam
|3.908
|4.007
|54,24
|
|Yarım
|1.889
|1.938
|26,24
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,11
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,17
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,99
|8,00
|0,18
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,61
|
Seans Raporu
16:36
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16:48ADESE
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16:46XU100
Endeks 1, 641 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 26, 195.00 milyon TL de
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16:46ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 719, 597 adet işlem
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16:45PETKM
Yüzde 9.66 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 887, 766, 831 adet işlem