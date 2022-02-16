***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.08.2021 tarihinde yeni pay satışı tamamlanan, sermayemizin 344.646.332 TL'den 900.000.000 TL'ye bedelli artışında elde edilen fonun 01.07.2021 tarihinde yayımladığımız raporla uyumlu olarak kullanıldığına ilişkin ikinci ve son Denetim Komitesi Raporu Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002064BIST