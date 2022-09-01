***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.09.2022 09:26
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059213
BIST
11:423.146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -24,74
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.169
En Düşük
3.125
11:4218,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
11:4218,3044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
11:42995,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,26
|Açılış
|: 995,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler11:42
|DOGUB
|10,46
|12.536.195
|% 9,99
|
|SMRTG
|41,18
|126.766.963
|% 9,99
|
|ATSYH
|157,00
|2.668.686
|% 9,79
|
|HUNER
|4,07
|108.336.930
|% 8,82
|
|PRKME
|12,97
|29.360.293
|% 8,72
|
|MTRKS
|52,80
|1.572.014
|% -9,97
|
|COSMO
|35,08
|281.657
|% -9,96
|
|MMCAS
|3,80
|102.353
|% -7,32
|
|ESCAR
|40,06
|13.369.789
|% -7,27
|
|BASCM
|3,53
|132.957
|% -7,11
|
|THYAO
|71,35
|2.445.891.729
|% -2,39
|
|HALKB
|9,20
|2.394.067.223
|% 6,73
|
|PETKM
|14,43
|1.819.484.549
|% 0,07
|
|VAKBN
|7,94
|1.479.209.003
|% 8,62
|
|GARAN
|22,42
|1.209.271.808
|% -2,52
|
|EKGYO
|4,09
|1.122.269.034
|% 2,00
|
|HALKB
|9,20
|2.394.067.223
|% 6,73
|
|VAKBN
|7,94
|1.479.209.003
|% 8,62
|
|YKBNK
|7,00
|1.064.386.868
|% -0,57
|
|PETKM
|14,43
|1.819.484.549
|% 0,07
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1910
|18,2059
|% 0,12
|
|Euro
|18,2877
|18,3044
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,0266
|21,1320
|% -0,25
|
|Frank
|18,5590
|18,6708
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8205
|4,8447
|% -0,08
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-8,56
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-6,33
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.686
|6.747
|-27,00
|
|Yarım
|3.258
|3.298
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.649
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,69
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|-1,67
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 75 kaybederek (% -1.41 ) 3, 406
-
11:57XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 25, 021.00 milyon TL de
-
11:56ETYAT
Yüzde -4.18 oranında düşüşle 5.50 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 834 adet işlem
-
11:52XU100
Endeks 3, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 24, 325.00 milyon TL de
-
11:52TUPRS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 345.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 843, 582 adet işlem