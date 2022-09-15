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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.09.2022 18:53
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MUSTAFA EMRE YILMAZ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 15.09.2022 02123718700 eyilmaz@akfengyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 208997




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063454


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 51,70 488.913 % 10,00  
MERKO 5,39 75.563.895 % 10,00  
KARSN 9,25 1.787.857.502 % 9,99  
ISGYO 18,97 149.398.642 % 9,97  
TRCAS 14,24 70.071.269 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2610 18,2695 % 0,22  
Euro 18,2710 18,2931 % 0,49  
Sterlin 20,9311 21,0361 % -0,26  
Frank 18,9665 19,0808 % 0,49  
Riyal 4,8477 4,8720 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 -29,85  
Altın Gr. 980 980 -15,34  
Cumhuriyet 6.685 6.786 -46,00  
Tam 6.642 6.729 -63,00  
Yarım 3.237 3.289 -32,00  
Çeyrek 1.623 1.645 -15,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,27 -0,38  
Gümüş Gr. 11,32 11,34 -0,19  
B. Petrol 91,41 91,41 -2,69  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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