***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.06.2020 18:59
TÜRK ADNAN AYDOĞAN HALİL EROĞLU SERTAÇ F. KARAAĞAOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849228
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0358
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0937
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05373,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 5,71
|Açılış
|: 373,56
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,76
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5026
|8,5452
|% 0,64
|
|Frank
|7,0568
|7,0993
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7959
|1,8050
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|17,38
|
|Altın Gr.
|373
|373
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.426
|2.457
|30,80
|
|Tam
|2.497
|2.529
|31,60
|
|Yarım
|1.218
|1.234
|15,40
|
|Çeyrek
|609
|617
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,04
|
|B. Petrol
|39,72
|39,72
|-0,07
|