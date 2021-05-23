***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
23.05.2021 14:16
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2021 yılında edinilen yeni varlıkların etkisi ile tüm portföyümüzün yılın ilk 4 ayında gerçekleşen kira geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre EUR bazında %62, TL bazında ise %113 artmıştır.
Akfen GYO Nisan 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
Rent Revenue of our total portfolio for the first 4 months of this year has increased by 62% in EUR terms and 113% in TRY terms compared to last year's same period by the effect of our new assets acquired in 2021.
April 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937366
BIST
17:001.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
17:008,3885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0269
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
17:0010,2603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
17:00507,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,51
|Açılış
|: 507,71
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler17:00
|TRILC
|42,90
|113.690.855
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.501.383
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.627.046
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.114.813
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.737.633
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|21.242.803
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.596.427
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,38
|34.779.708
|% -8,28
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,11
|940.041.698
|% -0,61
|
|FENER
|33,34
|676.369.721
|% 6,11
|
|ASELS
|15,47
|666.309.976
|% 2,11
|
|KOZAL
|128,90
|600.654.702
|% 0,39
|
|KRDMD
|8,07
|581.136.043
|% 0,50
|
|TSKB
|1,41
|176.402.158
|% 2,92
|
|GARAN
|8,11
|940.041.698
|% -0,61
|
|KARSN
|4,92
|520.700.822
|% 1,65
|
|YKBNK
|2,17
|220.419.667
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,98
|173.454.068
|% 1,02
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3869
|8,3885
|% -0,32
|
|Euro
|10,2558
|10,2603
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8501
|11,9095
|% -0,19
|
|Frank
|9,3296
|9,3858
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2311
|2,2423
|% -0,28
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|-2,28
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-1,34
|
|Cumhuriyet
|3.361
|3.412
|21,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,94
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,26
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,75
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,49
|0,03
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|1,23
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:11KRTEK
Yüzde -3.10 oranında düşüşle 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 139, 728 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 1, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 11, 640.00 milyon TL de
-
17:06DMSAS
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 814 adet işlem
-
17:04TUKAS
Yüzde -3.39 oranında düşüşle 7.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 394, 563 adet işlem
-
17:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TSKB, ASELS