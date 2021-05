***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









2021 yılında edinilen yeni varlıkların etkisi ile tüm portföyümüzün yılın ilk 4 ayında gerçekleşen kira geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre EUR bazında %62, TL bazında ise %113 artmıştır.Akfen GYO Nisan 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.Rent Revenue of our total portfolio for the first 4 months of this year has increased by 62% in EUR terms and 113% in TRY terms compared to last year's same period by the effect of our new assets acquired in 2021.April 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.