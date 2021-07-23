***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
23.07.2021 12:25
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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20.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akfen GYO bu senenin ilk yarısında TL bazında kira gelirlerini geçen seneye göre %182, salgın öncesi döneme göre %33 artırmıştır.
EUR bazında ise kira gelirlerini geçen seneye göre %112 artırmış, salgın öncesi dönemin %89'una ulaşmıştır.
Akfen GYO Haziran 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.
June 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951672
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5524
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0116
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5720
En Düşük
8,5282
12:3510,0992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0202
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1047
En Düşük
10,0419
12:35495,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,88
|Açılış
|: 495,68
|
|Önceki Kapanış
|: 497,54
|
498,15
En Düşük
492,25
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5508
|8,5524
|% -0,14
|
|Euro
|10,0522
|10,0992
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,7253
|11,7841
|% -0,26
|
|Frank
|9,2652
|9,3211
|% -0,18
|
|Riyal
|2,2740
|2,2854
|% -0,11
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-4,80
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,20
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,94
|-0,07
|
|B. Petrol
|74,13
|74,13
|0,34
|
Seans Raporu
12:35
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