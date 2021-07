***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









Akfen GYO bu senenin ilk yarısında TL bazında kira gelirlerini geçen seneye göre %182, salgın öncesi döneme göre %33 artırmıştır.EUR bazında ise kira gelirlerini geçen seneye göre %112 artırmış, salgın öncesi dönemin %89'una ulaşmıştır.Akfen GYO Haziran 2021 Aylık Yatırımcı Raporu ekte sunulmaktadır.June 2021 Investor Report for Akfen REIT is presented at the attachment.