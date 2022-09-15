***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu
15.09.2022 18:44
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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15.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılında elde ettiği rekor kira geliri sonrasında, bu yılın ilk 8 ayında 2021 yılının 12 aylık EUR bazında kira geliri aşılmıştır. Ağustos 2022 ayı Şirketimizin 15 yıllık otel yatırımı döneminde en yüksek kira geliri elde ettiği ay olmuştur.
Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performans
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063450
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2277
18:0518,3028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0377
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05983,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,11
|Açılış
|: 983,05
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2523
|18,2624
|% -0,02
|
|Euro
|18,2531
|18,3028
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7632
|20,8673
|% -0,60
|
|Frank
|18,8477
|18,9613
|% -0,40
|
|Riyal
|4,8434
|4,8677
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|10,86
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,11
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.665
|6.774
|62,00
|
|Yarım
|3.247
|3.307
|26,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,55
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|0,17
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|0,53
|
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