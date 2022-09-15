***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.08.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2021 yılında elde ettiği rekor kira geliri sonrasında, bu yılın ilk 8 ayında 2021 yılının 12 aylık EUR bazında kira geliri aşılmıştır. Ağustos 2022 ayı Şirketimizin 15 yıllık otel yatırımı döneminde en yüksek kira geliri elde ettiği ay olmuştur.Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performanshttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063450BIST