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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu

15.09.2022 18:44
***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.08.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılında elde ettiği rekor kira geliri sonrasında, bu yılın ilk 8 ayında 2021 yılının 12 aylık EUR bazında kira geliri aşılmıştır. Ağustos 2022 ayı Şirketimizin 15 yıllık otel yatırımı döneminde en yüksek kira geliri elde ettiği ay olmuştur. 
Operasyonel performans ve kira geliri detaylarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.    
https://www.akfengyo.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/operasyonel-performans




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063450


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GLBMD 13,09 36.058.397 % 10,00  
CANTE 85,80 292.743.000 % 10,00  
IZFAS 3,63 15.339.470 % 10,00  
ALCAR 377,10 75.385.605 % 9,97  
ALMAD 3,53 23.492.197 % 9,97  
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Dolar 18,2523 18,2624 % -0,02  
Euro 18,2531 18,3028 % 0,21  
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Frank 18,8477 18,9613 % -0,40  
Riyal 4,8434 4,8677 % -0,11  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.676 10,86  
Altın Gr. 983 983 5,11  
Cumhuriyet 6.634 6.734 -52,00  
Tam 6.665 6.774 62,00  
Yarım 3.247 3.307 26,00  
Çeyrek 1.629 1.653 12,00  
Gümüş.Ons 19,53 19,55 0,36  
Gümüş Gr. 11,43 11,45 0,17  
B. Petrol 91,39 91,39 0,53  
Seans Raporu 18:05
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