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***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

22.07.2020 14:26
GÜNCEL HABERLER



***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                     Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Türk Ticaret Kanununun 390 (4). maddesi hükümleri uyarınca işbu Yönetim Kurulu Kararında yer alan hususların tüm Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması sonucunda aşağıda belirtilen kararlar Yönetim Kurulu Üyelerimizin oybirliği ile alınmıştır:Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("Tebliğ") uyarınca
 
1.    Kurumsal Yönetim Komitesine, 09.07.2021 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Yücel, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pelin Akın Özalp, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Süha Güçsav ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ayşegül Yılmaz'ın atanmasına, Bahattin Yücel'in Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına,
 
2.    Kurumsal Yönetim Komitesinin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi olarak da görev yapmasına,
 
3.    Denetimden Sorumlu Komiteye, 09.07.2021 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aziz Ahmet Kaçar, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Yücel ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertürk'ün atanmasına, Aziz Ahmet Kaçar'ın Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak görev yapmasına,
 
4.    Riskin Erken Saptanması Komitesine, 09.07.2021 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ertürk, Yönetim Kurulu Üyesi Selim Akın ve Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Erciyas'ın atanmasına, Ahmet Ertürk'ün Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak görev yapmasına,
 
oybirliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861156


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Yarım 1.330 1.346 18,10  
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