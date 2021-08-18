***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
18.08.2021 11:55
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY
İlgili Şirket Ünvanı AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 344.646.332
Ulaşılacak Sermaye (TL) 900.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 555.353.668
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012 97.086,292
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 20.08.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 23.08.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AKFGY-ENG.pdf
EK: 2 AKFGY-TR.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958930
BIST
15:111.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.442
En Düşük
1.434
15:118,5258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0778
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
15:119,9921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0772
|Açılış
|: 9,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0134
En Düşük
9,8798
15:11489,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,55
|Açılış
|: 489,21
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler15:11
|PENTA
|89,95
|12.688.146
|% 16,36
|
|DMSAS
|7,83
|69.894.225
|% 13,97
|
|KTSKR
|52,40
|85.131.316
|% 12,35
|
|DOBUR
|22,82
|2.183.835
|% 11,97
|
|TSGYO
|3,70
|39.104.685
|% 10,12
|
|BRYAT
|382,00
|69.527.900
|% -8,06
|
|VAKKO
|10,53
|24.440.976
|% -7,55
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|YONGA
|22,08
|647.253
|% -6,60
|
|ALKIM
|15,65
|92.716.561
|% -6,18
|
|GARAN
|9,27
|585.921.510
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|444.702.956
|% -3,36
|
|SISE
|8,72
|430.040.232
|% 1,16
|
|THYAO
|12,26
|421.377.279
|% 0,08
|
|EREGL
|18,58
|376.657.067
|% -2,47
|
|EKGYO
|1,86
|336.632.628
|% 1,09
|
|ODAS
|1,40
|141.020.659
|% 3,70
|
|YKBNK
|2,55
|175.434.390
|% -1,54
|
|GARAN
|9,27
|585.921.510
|% -1,17
|
|KRDMD
|7,77
|444.702.956
|% -3,36
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5214
|8,5258
|% 0,92
|
|Euro
|9,9763
|9,9921
|% 0,78
|
|Sterlin
|11,6259
|11,6842
|% 0,33
|
|Frank
|9,2623
|9,3181
|% 0,92
|
|Riyal
|2,2663
|2,2777
|% 0,89
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-2,73
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.295
|13,00
|
|Tam
|3.230
|3.311
|12,81
|
|Yarım
|1.561
|1.602
|6,19
|
|Çeyrek
|783
|801
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,01
|
|B. Petrol
|66,11
|66,11
|-2,12
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:23ALKIM
Yüzde -7.12 oranında düşüşle 15.66 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 765, 888 adet işlem
-
15:22ALARK
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 9.38 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 534, 563 adet işlem
-
15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, EKGYO, BIMAS
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 62 kaybederek (% -0.98 ) 1, 269
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, AGYO, UFUK