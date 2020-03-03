***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.03.2020 09:17
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKFGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E (Ana Pazar), Alıcı Üye: GRM, Satıcı Üye: GRM (Fiyat: 4,20 TL, Miktar: 4.175.380 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823803
BIST
11:51109.779
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 2.469,24
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.866
En Düşük
108.881
11:516,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0493
|Açılış
|: 6,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:516,9059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0458
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:51319,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 5,10
|Açılış
|: 319,11
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.998.981
|% 14,80
|
|SONME
|6,08
|3.843.896
|% 14,29
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|VKFYO
|2,63
|14.089.403
|% 11,44
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.202.032
|% -4,76
|
|THYAO
|12,04
|274.904.721
|% 2,03
|
|ASELS
|28,90
|272.951.091
|% 2,34
|
|KARSN
|1,94
|192.131.530
|% -1,52
|
|GARAN
|9,83
|190.670.336
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,37
|147.082.412
|% 7,03
|
|IHLGM
|1,37
|147.082.412
|% 7,03
|
|KARSN
|1,94
|192.131.530
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,18
|106.915.151
|% 10,28
|
|IHLAS
|0,82
|61.139.002
|% 6,49
|
|ODAS
|2,10
|117.399.313
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9179
|7,9576
|% 0,99
|
|Frank
|6,4555
|6,4944
|% 1,05
|
|Riyal
|1,6518
|1,6601
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.597
|11,31
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,02
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.105
|2.158
|0,41
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|0,20
|
|Çeyrek
|510
|522
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,70
|52,70
|0,80
|