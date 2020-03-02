***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
02.03.2020 17:36
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
4175380
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
2,27
Satıcının Unvanı
İbrahim Süha Güçsav
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Hamdi Akın / 4.175.380 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
4,2
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
3,10 - 4,64
İşlem Tarihi
03/03/2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
Ektedir
Açıklamalar
Payları Borsamızın Ana Pazar'ında işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) ortaklarından İbrahim Süha Güçsav'ın sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %2,27'sine tekabül eden toplam 4.175.380 TL nominal değerli payların Hamdi Akın'a Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 03/03/2020 tarihinde beher pay için 4,20 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. bünyesinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823348
BIST
17:39107.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 1.384,79
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:396,2308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:396,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0595
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:39320,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 3,82
|Açılış
|: 320,18
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.618.028
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,19
|76.118.946
|% 19,86
|
|KARSN
|2,00
|531.053.504
|% 19,76
|
|AVGYO
|1,74
|33.914.709
|% 15,23
|
|GYHOL
|22,98
|8.107.200
|% 14,96
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,97
|16.939.951
|% -3,66
|
|ECZYT
|11,64
|9.740.600
|% -3,00
|
|VERUS
|19,29
|5.644.378
|% -2,58
|
|THYAO
|11,91
|1.153.054.492
|% 1,36
|
|ASELS
|28,16
|589.060.250
|% 2,40
|
|KARSN
|2,00
|531.053.504
|% 19,76
|
|GARAN
|9,59
|446.858.372
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,40
|351.104.652
|% 4,80
|
|KARSN
|2,00
|531.053.504
|% 19,76
|
|YKBNK
|2,40
|351.104.652
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|243.622.486
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|156.473.269
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|160.511.513
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9242
|7,9639
|% -0,52
|
|Frank
|6,4807
|6,5198
|% 0,75
|
|Riyal
|1,6543
|1,6626
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.597
|1.598
|18,83
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.119
|2.151
|7,00
|
|Tam
|2.104
|2.157
|-2,96
|
|Yarım
|1.017
|1.043
|-1,43
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|16,74
|16,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,01
|
|B. Petrol
|50,77
|50,77
|1,10
|