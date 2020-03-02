***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [AKFGY]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıAkfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)4175380Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)2,27Satıcının Unvanıİbrahim Süha GüçsavAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıHamdi Akın / 4.175.380 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarGaranti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL)4,2Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları3,10 - 4,64İşlem Tarihi03/03/2020İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıEktedirAçıklamalarPayları Borsamızın Ana Pazar'ında işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) ortaklarından İbrahim Süha Güçsav'ın sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %2,27'sine tekabül eden toplam 4.175.380 TL nominal değerli payların Hamdi Akın'a Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 03/03/2020 tarihinde beher pay için 4,20 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. bünyesinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823348BIST