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***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

02.03.2020 17:36
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***AKFGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
4175380
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
2,27
Satıcının Unvanı
İbrahim Süha Güçsav
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Hamdi Akın / 4.175.380 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Fiyatı (TL)
4,2
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
3,10 - 4,64
İşlem Tarihi
03/03/2020
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
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Açıklamalar

Payları Borsamızın Ana Pazar'ında işlem gören Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) ortaklarından İbrahim Süha Güçsav'ın sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %2,27'sine tekabül eden toplam 4.175.380 TL nominal değerli payların Hamdi Akın'a Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 03/03/2020 tarihinde beher pay için 4,20 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. bünyesinde yapılacaktır. Şirketin işlem öncesi ve sonrası  ortaklık yapısı Ek'te yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823348


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ASUZU 12,19 76.118.946 % 19,86  
KARSN 2,00 531.053.504 % 19,76  
AVGYO 1,74 33.914.709 % 15,23  
GYHOL 22,98 8.107.200 % 14,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9242 7,9639 % -0,52  
Frank 6,4807 6,5198 % 0,75  
Riyal 1,6543 1,6626 % -0,10  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.597 1.598 18,83  
Altın Gr. 319 319 2,30  
Cumhuriyet 2.119 2.151 7,00  
Tam 2.104 2.157 -2,96  
Yarım 1.017 1.043 -1,43  
Çeyrek 510 522 -0,71  
Gümüş.Ons 16,74 16,77 0,13  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,01  
B. Petrol 50,77 50,77 1,10  
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