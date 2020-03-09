***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.03.2020 16:40
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825607
BIST
18:05103.524
En Yüksek
|Değişim
|: -5,54%
|| -6.076,51
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
101.995
18:056,1185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0309
|Açılış
|: 6,1270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
18:056,9917
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1074
|Açılış
|: 6,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
18:05328,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,06
|Açılış
|: 328,82
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|
|QNBFL
|153,20
|7.346.833
|% 1,12
|
|SUMAS
|9,59
|66.100
|% 0,95
|
|SANEL
|3,90
|12
|% 0,26
|
|SEYKM
|9,48
|530.933
|% 0,11
|
|TUCLK
|4,64
|27.233.327
|% -15,02
|
|BNTAS
|2,34
|11.032.424
|% -13,33
|
|CRFSA
|5,84
|13.575.556
|% -13,10
|
|KFEIN
|11,86
|16.376.092
|% -12,79
|
|KRGYO
|2,02
|798.142
|% -12,55
|
|IHLGM
|1,26
|195.430.877
|% -3,08
|
|NATEN
|17,94
|39.812.751
|% -8,00
|
|MPARK
|17,70
|19.679.883
|% -1,88
|
|ENJSA
|7,99
|18.422.861
|% -0,62
|
|AGHOL
|14,93
|17.075.095
|% -10,44
|
|MARKA
|1,21
|3.328.265
|% -7,63
|
|ENJSA
|7,99
|18.422.861
|% -0,62
|
|PEKGY
|2,53
|5.959.982
|% -8,99
|
|NATEN
|17,94
|39.812.751
|% -8,00
|
|DERAS
|2,97
|6.824.434
|% -11,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0188
|8,0590
|% 1,37
|
|Frank
|6,5860
|6,6257
|% 1,98
|
|Riyal
|1,6245
|1,6326
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-4,91
|
|Altın Gr.
|329
|329
|1,53
|
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|
|Gümüş.Ons
|16,88
|16,90
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,33
|-0,06
|
|B. Petrol
|36,30
|36,30
|-8,97
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