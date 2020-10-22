***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:01
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882966
BIST
18:051.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
0
En Düşük
0
18:057,8156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7974
18:059,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0021
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2468
18:05481,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,15
|Açılış
|: 481,34
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|23,38
|5.892.813
|% 0,00
|
|SAHOL
|8,70
|129.945.952
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,28
|238.821.946
|% 0,00
|
|THYAO
|10,45
|500.564.367
|% 0,00
|
|VESTL
|18,39
|101.871.024
|% 0,00
|
|CRFSA
|23,38
|5.892.813
|% 0,00
|
|SAHOL
|8,70
|129.945.952
|% 0,00
|
|TKFEN
|15,28
|238.821.946
|% 0,00
|
|THYAO
|10,45
|500.564.367
|% 0,00
|
|VESTL
|18,39
|101.871.024
|% 0,00
|
|GARAN
|7,53
|1.509.062.862
|% 0,00
|
|TURSG
|6,25
|1.307.959.124
|% 0,00
|
|SISE
|6,96
|1.116.979.878
|% 0,00
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 0,00
|
|TCELL
|16,60
|843.689.961
|% 0,00
|
|TSKB
|1,69
|769.829.433
|% 0,00
|
|KARSN
|3,31
|1.017.166.560
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,97
|554.220.151
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|595.532.966
|% 0,00
|
|ODAS
|3,42
|841.533.299
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8085
|7,8156
|% 0,04
|
|Euro
|9,2589
|9,2662
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,2263
|10,2776
|% -0,14
|
|Frank
|8,5793
|8,6310
|% -0,18
|
|Riyal
|2,0745
|2,0849
|% -0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-7,27
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-1,87
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,71
|41,71
|0,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARKA
Yüzde 9.85 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 030, 788 adet işlem
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17:58TKNSA
Yüzde 5.64 oranında artışla 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 766, 020 adet işlem
-
17:57OSTIM
Yüzde 4.25 oranında artışla 4.42 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 046, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 214 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 19, 692.00 milyon TL de
-
17:54EUYO
Yüzde 9.93 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 322, 049 adet işlem