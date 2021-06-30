***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 17:54
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945186
BIST
17:451.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,65
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.355
17:458,6928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0411
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
17:4510,3145
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0831
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
17:45492,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,28
|Açılış
|: 492,87
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler17:45
|FADE
|22,44
|61.155.280
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.819.161
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|13.525.422
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.232.503
|% 9,93
|
|BASGZ
|11,41
|328.392.814
|% 9,92
|
|EUKYO
|6,66
|4.612.169
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|YAPRK
|35,78
|7.259.335
|% -8,30
|
|ADEL
|25,38
|16.326.428
|% -8,18
|
|OZRDN
|10,07
|23.214.662
|% -8,04
|
|GARAN
|8,30
|1.234.546.202
|% 0,61
|
|THYAO
|13,38
|854.546.741
|% -0,07
|
|KUTPO
|60,80
|674.835.082
|% 1,76
|
|SASA
|27,10
|431.529.131
|% -4,17
|
|YKBNK
|2,15
|426.810.131
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,15
|426.810.131
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|312.933.986
|% -2,08
|
|GARAN
|8,30
|1.234.546.202
|% 0,61
|
|AKBNK
|5,27
|408.525.533
|% -0,94
|
|TSKB
|1,26
|96.601.282
|% -1,56
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6873
|8,6928
|% -0,47
|
|Euro
|10,3092
|10,3145
|% -0,80
|
|Sterlin
|11,9678
|12,0278
|% -0,70
|
|Frank
|9,3498
|9,4061
|% -0,97
|
|Riyal
|2,3086
|2,3202
|% -0,56
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|4,16
|
|Altın Gr.
|492
|492
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|0,01
|
|B. Petrol
|75,06
|75,06
|0,78
|