***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.09.2021 10:43
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961621
BIST
16:281.470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,25
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.465
16:288,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0175
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3488
En Düşük
8,2680
16:289,8488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7900
|
9,9267
En Düşük
9,8180
16:28486,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,87
|Açılış
|: 486,43
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
487,68
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler16:26
|OYLUM
|4,40
|34.093.231
|% 10,00
|
|YEOTK
|22,00
|243.012
|% 10,00
|
|ARMDA
|58,35
|6.264.966
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,19
|42.532.876
|% 9,99
|
|FRIGO
|20,58
|72.720.753
|% 9,99
|
|ISBIR
|98,65
|1.943.701
|% -9,99
|
|LUKSK
|47,96
|12.120.245
|% -5,68
|
|ROYAL
|3,38
|92.496
|% -5,32
|
|BURCE
|20,70
|7.945.760
|% -4,96
|
|PAMEL
|44,82
|33.746.138
|% -4,43
|
|THYAO
|12,88
|946.709.901
|% -0,16
|
|GARAN
|9,82
|807.135.882
|% -0,41
|
|SASA
|28,32
|498.144.533
|% 0,43
|
|EREGL
|18,23
|391.950.320
|% -0,98
|
|KRDMD
|7,70
|370.535.031
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,75
|231.607.292
|% 7,36
|
|ODAS
|1,55
|197.982.582
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,61
|266.151.838
|% -1,14
|
|GARAN
|9,82
|807.135.882
|% -0,41
|
|AKYHO
|2,41
|191.929.127
|% -3,21
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2883
|8,2923
|% 0,22
|
|Euro
|9,8484
|9,8536
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4448
|11,5022
|% 0,26
|
|Frank
|9,0529
|9,1075
|% 0,41
|
|Riyal
|2,2044
|2,2155
|% 0,20
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|13,88
|
|Altın Gr.
|486
|487
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|12,00
|
|Tam
|3.198
|3.280
|17,94
|
|Yarım
|1.546
|1.587
|8,68
|
|Çeyrek
|775
|793
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,14
|
|B. Petrol
|73,58
|73,58
|0,55
|