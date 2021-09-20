***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 15:31
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964534
BIST
15:281.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -30,49
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
15:288,6611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0143
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
15:2810,1505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0103
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
15:28490,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,43
|Açılış
|: 490,46
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler15:28
|OYLUM
|8,15
|21.035.559
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|47.970.407
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|7.965.858
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|NUGYO
|13,23
|10.471.657
|% -9,94
|
|KTSKR
|58,45
|5.311.140
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,75
|11.433.426
|% -9,54
|
|BRYAT
|378,40
|54.413.527
|% -7,64
|
|BMSCH
|8,66
|34.116.121
|% -7,58
|
|TEZOL
|19,23
|1.191.989.697
|% 4,28
|
|THYAO
|12,56
|670.438.628
|% -1,26
|
|GARAN
|9,14
|649.286.730
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,37
|364.492.347
|% -3,27
|
|EREGL
|16,57
|334.180.189
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,37
|364.492.347
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,77
|185.101.772
|% -2,75
|
|GARAN
|9,14
|649.286.730
|% -2,66
|
|ODAS
|1,32
|88.463.393
|% -5,04
|
|TEZOL
|19,23
|1.191.989.697
|% 4,28
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6592
|8,6611
|% 0,17
|
|Euro
|10,1462
|10,1505
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,7999
|11,8591
|% -0,33
|
|Frank
|9,2933
|9,3493
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3040
|2,3155
|% 0,22
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|3,02
|
|Altın Gr.
|490
|490
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.243
|3.292
|15,00
|
|Tam
|3.233
|3.315
|22,22
|
|Yarım
|1.563
|1.603
|10,75
|
|Çeyrek
|784
|802
|5,37
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,38
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,00
|
|B. Petrol
|73,66
|73,66
|-1,68
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:40BMSCH
Yüzde -7.36 oranında düşüşle 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 841, 104 adet işlem
-
15:39ISKPL
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 794, 053 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -32, 6 kaybederek (% -2.15 ) 1, 487
-
15:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, EKGYO
-
15:38XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 7, 116.00 milyon TL de