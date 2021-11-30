***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.11.2021 15:37
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980260
BIST
17:101.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,48
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:1013,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,2793
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:1014,8930
En Yüksek
|Değişim
|: 2,93%
|| 0,4241
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:10754,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 19,45
|Açılış
|: 754,45
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:10
|AKFGY
|5,83
|33.892.338
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.824.853
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.601.823
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|26.990.413
|% -9,93
|
|FENER
|31,08
|182.621.637
|% -9,76
|
|ASELS
|21,78
|2.932.497.243
|% -4,22
|
|KOZAL
|129,10
|2.116.272.909
|% 7,05
|
|GARAN
|11,45
|2.112.042.092
|% 0,44
|
|THYAO
|17,24
|1.682.799.199
|% -0,46
|
|SASA
|43,02
|1.394.221.176
|% 0,14
|
|YKBNK
|3,19
|964.963.827
|% 0,63
|
|GARAN
|11,45
|2.112.042.092
|% 0,44
|
|AKBNK
|6,55
|1.113.127.122
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,25
|353.907.901
|% -0,44
|
|ASELS
|21,78
|2.932.497.243
|% -4,22
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0858
|13,0956
|% 2,18
|
|Euro
|14,8712
|14,8930
|% 2,93
|
|Sterlin
|17,3769
|17,4640
|% 2,24
|
|Frank
|14,1735
|14,2589
|% 2,57
|
|Riyal
|3,4706
|3,4880
|% 1,92
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|10,21
|
|Altın Gr.
|754
|754
|19,48
|
|Cumhuriyet
|4.990
|5.065
|160,00
|
|Tam
|4.967
|5.093
|160,67
|
|Yarım
|2.401
|2.464
|77,72
|
|Çeyrek
|1.204
|1.232
|38,86
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,61
|9,62
|0,19
|
|B. Petrol
|70,45
|70,45
|-2,77
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Seans Raporu
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