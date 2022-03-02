***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2022 12:39
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006433
BIST
12:581.991
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 21,43
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
1.993
En Düşük
1.962
12:5814,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1810
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
12:5815,6559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1491
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
12:58875,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 6,94
|Açılış
|: 875,91
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler12:56
|PRKAB
|43,50
|24.475.118
|% 9,96
|
|KONKA
|11,08
|119.572.801
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|220.157.018
|% 9,92
|
|DOBUR
|70,10
|5.590.808
|% 8,68
|
|PAPIL
|20,44
|12.073.954
|% 8,44
|
|KARYE
|15,56
|33.387.193
|% -9,95
|
|ATSYH
|14,70
|362.135
|% -7,95
|
|ORMA
|30,50
|75.427
|% -7,58
|
|DIRIT
|3,59
|17.954
|% -6,75
|
|AKFGY
|3,74
|33.592.725
|% -6,73
|
|KRDMD
|12,72
|2.825.591.928
|% 3,75
|
|EREGL
|33,88
|1.556.506.141
|% 2,11
|
|THYAO
|25,40
|1.509.073.707
|% 0,55
|
|ASELS
|23,58
|1.002.920.898
|% -1,75
|
|TUPRS
|198,80
|657.489.698
|% 2,95
|
|KRDMD
|12,72
|2.825.591.928
|% 3,75
|
|YKBNK
|3,71
|409.959.765
|% 2,20
|
|THYAO
|25,40
|1.509.073.707
|% 0,55
|
|GARAN
|11,71
|619.741.811
|% 0,77
|
|AKBNK
|7,13
|330.980.886
|% 1,28
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0617
|14,0764
|% 1,30
|
|Euro
|15,6096
|15,6573
|% 0,97
|
|Sterlin
|18,6835
|18,7772
|% 1,23
|
|Frank
|15,2923
|15,3844
|% 1,49
|
|Riyal
|3,7407
|3,7594
|% 1,35
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-11,72
|
|Altın Gr.
|876
|876
|6,94
|
|Cumhuriyet
|5.821
|5.908
|108,00
|
|Tam
|5.790
|5.937
|105,86
|
|Yarım
|2.799
|2.872
|51,21
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|25,60
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,00
|