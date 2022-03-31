***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.03.2022 12:47
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AKFGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014361
BIST
12:372.235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,17
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.231
12:3714,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0158
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:3716,3338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0203
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:37906,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,33
|Açılış
|: 906,67
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:37
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,17
|48.880.703
|% 9,13
|
|TURGG
|211,50
|31.669.646
|% 7,36
|
|ASUZU
|72,75
|60.058.842
|% 6,99
|
|KTSKR
|33,78
|67.306.026
|% 6,49
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,50
|81.279.637
|% -5,86
|
|ARMDA
|68,85
|611.891
|% -4,18
|
|GLBMD
|5,72
|5.104.102
|% -3,87
|
|BALAT
|8,23
|21.571
|% -3,18
|
|THYAO
|32,40
|2.311.183.831
|% 0,68
|
|KRDMD
|15,26
|1.326.445.422
|% 2,07
|
|GARAN
|12,18
|1.213.716.786
|% -0,08
|
|KARSN
|5,62
|703.886.362
|% 5,84
|
|SISE
|15,30
|629.252.586
|% 1,12
|
|KARSN
|5,62
|703.886.362
|% 5,84
|
|GARAN
|12,18
|1.213.716.786
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,06
|384.930.459
|% -1,46
|
|ODAS
|1,69
|155.959.783
|% 0,60
|
|ISFIN
|3,59
|323.885.750
|% 4,66
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6646
|14,6689
|% 0,11
|
|Euro
|16,3125
|16,3338
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1750
|19,2712
|% -0,13
|
|Frank
|15,8020
|15,8972
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8948
|3,9143
|% -0,02
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-8,87
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-29,00
|
|Tam
|5.981
|6.130
|-26,86
|
|Yarım
|2.891
|2.965
|-12,99
|
|Çeyrek
|1.450
|1.483
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-5,13
|