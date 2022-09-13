***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:03
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062705
BIST
17:063.582
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -67,38
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:0618,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:0618,4100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0900
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6500
En Düşük
18,3600
17:06999,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,94
|Açılış
|: 1.000,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:04
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|95.695.923
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.580.168
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.082.916
|% 9,99
|
|HKTM
|42,72
|78.675.582
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|347.896.008
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|182.979.623
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.500.331
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,03
|12.982.172.236
|% 2,97
|
|YKBNK
|9,27
|12.088.028.996
|% -4,33
|
|ISCTR
|11,74
|10.384.709.654
|% -6,45
|
|THYAO
|74,45
|9.742.123.420
|% -0,67
|
|EREGL
|32,28
|7.613.724.972
|% -3,35
|
|YKBNK
|9,27
|12.088.028.996
|% -4,33
|
|EKGYO
|4,82
|5.839.842.357
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,74
|10.384.709.654
|% -6,45
|
|AKBNK
|18,03
|12.982.172.236
|% 2,97
|
|KRDMD
|15,58
|6.439.937.451
|% 1,76
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2480
|18,2538
|% 0,21
|
|Euro
|18,3155
|18,3250
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,0474
|21,1530
|% -0,87
|
|Frank
|18,9440
|19,0581
|% -0,47
|
|Riyal
|4,8424
|4,8667
|% 0,13
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,93
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-8,64
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.835
|-37,00
|
|Tam
|6.765
|6.832
|-24,00
|
|Yarım
|3.296
|3.340
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,03
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19BJKAS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 487, 415 adet işlem
-
17:18NTGAZ
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 046, 188 adet işlem
-
17:17CUSAN
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 14.55 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 455, 396 adet işlem
-
17:15XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 5 altında . İşlem hacmi 125, 948.00 milyon TL de
-
17:15EKGYO
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 118, 543, 328 adet işlem