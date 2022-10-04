***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.10.2022 15:16
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066984
BIST
16:313.462
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 69,71
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
16:3118,5515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0014
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
16:3118,4183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1913
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4410
En Düşük
18,1735
16:311.018,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,51
|Açılış
|: 1.018,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.022,88
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler16:31
|AKSA
|66,00
|526.593.207
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.285.709
|% 9,99
|
|SASA
|78,40
|3.397.424.574
|% 9,96
|
|BARMA
|54,95
|188.018.894
|% 9,94
|
|KUYAS
|9,62
|54.842.884
|% 9,94
|
|KIMMR
|10,95
|44.107
|% -9,95
|
|EKIZ
|13,59
|2.001.172
|% -9,64
|
|COSMO
|54,00
|1.284.799
|% -7,77
|
|QNBFB
|40,00
|145.564
|% -6,50
|
|UZERB
|43,00
|356.584
|% -6,28
|
|THYAO
|79,90
|6.473.558.364
|% 2,90
|
|SASA
|78,40
|3.397.424.574
|% 9,96
|
|AKBNK
|12,65
|3.212.365.883
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,00
|3.018.448.558
|% 2,96
|
|VAKBN
|7,93
|2.957.853.712
|% 4,07
|
|YKBNK
|8,00
|3.018.448.558
|% 2,96
|
|VAKBN
|7,93
|2.957.853.712
|% 4,07
|
|EKGYO
|4,24
|1.519.960.410
|% 0,00
|
|HALKB
|8,23
|2.357.582.103
|% 7,30
|
|TSKB
|2,67
|763.766.856
|% 0,75
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5312
|18,5515
|% 0,01
|
|Euro
|18,3981
|18,4183
|% 1,05
|
|Sterlin
|20,9942
|21,0995
|% 0,27
|
|Frank
|18,7150
|18,8277
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9158
|4,9405
|% -0,09
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|9,75
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|5,94
|
|Cumhuriyet
|6.797
|6.900
|114,00
|
|Tam
|6.822
|6.890
|17,00
|
|Yarım
|3.324
|3.366
|9,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.683
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,94
|20,97
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,17
|
|B. Petrol
|91,34
|91,34
|2,48
|
Seans Raporu
16:31
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16:46RNPOL
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16:43PAMEL
Yüzde 9.08 oranında artışla 124.90 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 975 adet işlem
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16:41AKSEN
Yüzde 5.49 oranında artışla 39.56 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 599, 227 adet işlem