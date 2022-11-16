***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 10:06
***AKFGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AKFGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080232
BIST
10:224.712
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 55,35
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.713
En Düşük
4.677
10:2218,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0142
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:2219,3341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0627
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:221.061,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.061,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:22
|ALBRK
|3,08
|197.675.757
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|70.825.308
|% 9,99
|
|MIATK
|143,40
|13.199.110
|% 9,97
|
|YEOTK
|109,20
|56.367.340
|% 9,97
|
|SMRTG
|141,60
|31.868.638
|% 9,94
|
|MNDRS
|8,93
|115.186.224
|% -9,89
|
|SNGYO
|3,23
|46.771.915
|% -5,83
|
|TMPOL
|29,90
|3.837.413
|% -5,02
|
|ALCTL
|96,65
|14.122.675
|% -4,97
|
|KIMMR
|7,94
|5.746.011
|% -4,91
|
|YKBNK
|11,13
|1.099.772.588
|% 3,15
|
|THYAO
|108,90
|848.363.405
|% -0,09
|
|AKBNK
|16,57
|787.186.559
|% 2,35
|
|ISCTR
|10,01
|725.977.634
|% 2,88
|
|SASA
|179,40
|713.397.871
|% 5,72
|
|YKBNK
|11,13
|1.099.772.588
|% 3,15
|
|EKGYO
|5,63
|530.832.782
|% 1,26
|
|SKBNK
|2,42
|209.786.922
|% 3,42
|
|ISCTR
|10,01
|725.977.634
|% 2,88
|
|ALBRK
|3,08
|197.675.757
|% 10,00
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6067
|18,6157
|% 0,08
|
|Euro
|19,3271
|19,3341
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,9906
|22,1009
|% -0,04
|
|Frank
|19,6335
|19,7517
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9364
|4,9612
|% 0,03
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,68
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.045
|7.167
|-28,00
|
|Yarım
|3.421
|3.504
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.751
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-0,67
|
Seans Raporu
10:22
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10:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.41 ) 5, 138
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10:37XU100
Endeks 4, 713 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 14, 872.00 milyon TL de