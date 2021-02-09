***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 11:21
***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY
Açıklamalar Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908553
BIST
12:361.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,92
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
12:367,0926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0194
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
12:368,5955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0632
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
12:36421,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 4,94
|Açılış
|: 421,36
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:36
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|RODRG
|25,54
|9.954.595
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|CLEBI
|175,40
|49.603.540
|% 9,97
|
|DAGHL
|16,98
|16.169.840
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|RALYH
|4,77
|5.277.068
|% -5,36
|
|NIBAS
|31,66
|11.277.664
|% -4,92
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|KOZAL
|139,80
|1.550.313.690
|% 4,02
|
|EKGYO
|2,59
|1.463.171.158
|% -3,72
|
|GARAN
|10,12
|1.008.696.870
|% 2,85
|
|PETKM
|5,38
|904.141.163
|% 3,66
|
|SISE
|7,81
|728.961.747
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,59
|1.463.171.158
|% -3,72
|
|DOHOL
|3,61
|639.844.675
|% -1,37
|
|PETKM
|5,38
|904.141.163
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,46
|239.962.042
|% 0,00
|
|TSKB
|1,81
|284.238.789
|% 0,56
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0908
|7,0926
|% 0,27
|
|Euro
|8,5898
|8,5955
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,7508
|9,7997
|% 0,56
|
|Frank
|7,9022
|7,9498
|% 0,74
|
|Riyal
|1,8857
|1,8951
|% 0,24
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|17,44
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,65
|
|Cumhuriyet
|2.792
|2.834
|14,00
|
|Tam
|2.784
|2.854
|19,84
|
|Yarım
|1.345
|1.381
|9,60
|
|Çeyrek
|675
|690
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|27,62
|27,66
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|60,87
|60,87
|0,17
|