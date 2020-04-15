***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi
15.04.2020 09:08
***AKFGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Dışı Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler AKFGY
Açıklamalar Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Hamdi Akın tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837995
BIST
13:2496.734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -1.815,99
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
13:246,8805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8805
En Düşük
6,8079
13:247,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5094
En Düşük
7,4578
13:24379,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,67
|Açılış
|: 379,43
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.014.759
|% 10,00
|
|CASA
|13,64
|183.334
|% 10,00
|
|RTALB
|8,65
|14.730.560
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|224.662
|% 9,91
|
|DOBUR
|4,68
|6.164.832
|% 9,86
|
|HALKS
|3,15
|231.596
|% -10,00
|
|DOKTA
|24,30
|1.764.277
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|865.359
|% -9,87
|
|EMNIS
|2,31
|4.011
|% -9,77
|
|SNGYO
|1,11
|22.483.667
|% -9,76
|
|THYAO
|10,72
|1.706.088.532
|% -1,65
|
|PGSUS
|61,25
|1.307.214.490
|% -0,57
|
|ASELS
|26,62
|1.261.495.041
|% -2,42
|
|GARAN
|8,35
|627.885.424
|% -2,68
|
|TSPOR
|5,57
|472.440.179
|% 7,12
|
|THYAO
|10,72
|1.706.088.532
|% -1,65
|
|YKBNK
|1,97
|259.258.213
|% -3,43
|
|MNDRS
|1,56
|181.789.524
|% 6,12
|
|IHLGM
|1,04
|112.426.982
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|67.414.047
|% -5,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5716
|8,6146
|% -0,10
|
|Frank
|7,0892
|7,1319
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8192
|1,8283
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-7,21
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.423
|2.484
|4,00
|
|Tam
|2.491
|2.556
|4,10
|
|Yarım
|1.212
|1.244
|1,90
|
|Çeyrek
|608
|622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,54
|15,57
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|28,43
|28,43
|-1,17
|