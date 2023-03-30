***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2023 13:03
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.03.2023
Tescil Tarihi
29.03.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.03.2023 - 10800
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı Hesap Döneminde Sigortacılık mevzuatı gereği ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa uygun olarak yapılacak denetimler için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC) ile çalışılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129689
BIST
13:164.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 6,38
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
4.963
En Düşük
4.909
13:1619,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0495
|Açılış
|: 19,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
13:1620,8615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1030
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
20,9267
En Düşük
20,7260
13:161.212,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.212,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.215,10
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler13:14
|EKSUN
|78,65
|7.984.548
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.394.808
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|558.340.099
|% 9,99
|
|BEYAZ
|19,37
|61.281.367
|% 9,99
|
|CEOEM
|17,06
|20.918.955
|% 9,99
|
|PAMEL
|242,90
|57.839.672
|% -4,63
|
|KRSTL
|9,40
|44.690.023
|% -4,47
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|MMCAS
|5,54
|113.784
|% -3,65
|
|DGGYO
|51,15
|220.796.119
|% -3,49
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ASTOR
|54,90
|1.960.059.874
|% 1,95
|
|GOKNR
|21,64
|1.090.353.982
|% 7,98
|
|SISE
|44,12
|1.078.871.794
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|AKFYE
|19,53
|2.506.083.271
|% -3,98
|
|ISCTR
|13,50
|1.065.383.325
|% -0,07
|
|KATMR
|1,31
|102.871.090
|% -1,50
|
|EKGYO
|6,57
|469.256.368
|% 1,39
|
|YKBNK
|10,05
|607.594.750
|% -0,20
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1639
|19,1697
|% 0,26
|
|Euro
|20,8592
|20,8870
|% 0,62
|
|Sterlin
|23,5931
|23,7114
|% 0,41
|
|Frank
|20,8451
|20,9707
|% 0,45
|
|Riyal
|5,0906
|5,1161
|% 0,20
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.213
|3,88
|
|Cumhuriyet
|8.159
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.181
|8.261
|-15,00
|
|Yarım
|4.011
|4.042
|-8,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,58
|14,59
|0,23
|
|B. Petrol
|78,23
|78,23
|0,64
|