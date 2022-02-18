***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSöz konusu esas sözleşme tadili 29 Mart 2022 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşmek üzere gündeme alınmıştır.Kamuoyunun Bilgilerine.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002847BIST