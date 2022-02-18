***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.02.2022 18:20
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Söz konusu esas sözleşme tadili 29 Mart 2022 tarihli Genel Kurul toplantısında görüşmek üzere gündeme alınmıştır.
Kamuoyunun Bilgilerine.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002847
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0734
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6789
En Düşük
13,5136
18:0515,4798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0226
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05832,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,85
|Açılış
|: 831,82
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
834,56
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6532
|13,6552
|% 0,54
|
|Euro
|15,4549
|15,4798
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,5141
|18,6070
|% 0,41
|
|Frank
|14,7609
|14,8498
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6281
|3,6463
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,66
|
|Altın Gr.
|832
|832
|2,62
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,08
|
|B. Petrol
|93,63
|93,63
|0,65
|