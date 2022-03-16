***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 23, 24, 25, 28, 36, 37, 44, 45, 46 ve 54 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'den 56 no'lu maddenin çıkarılarak 83 ve 84 no'lu maddelerin eklenmesine ilişkin değişikliklerin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 11.02.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 14.03.2022 tarihinde olumlu karşılanmıştır.Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010960BIST