***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 23, 24, 25, 28, 36, 37, 44, 45, 46 ve 54 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'den 56 no'lu maddenin çıkarılarak 83 ve 84 no'lu maddelerin eklenmesine ilişkin değişiklikleri 29 Mart 2022 Olağan Genel Kurul toplantısınıda onaylanmıştır.Esas Sözleşmenin güncel hali ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021325BIST