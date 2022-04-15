***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
15.04.2022 22:26
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 23, 24, 25, 28, 36, 37, 44, 45, 46 ve 54 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'den 56 no'lu maddenin çıkarılarak 83 ve 84 no'lu maddelerin eklenmesine ilişkin değişiklikleri 29 Mart 2022 Olağan Genel Kurul toplantısınıda onaylanmıştır.
Esas Sözleşmenin güncel hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021325
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|14,00
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|Tam
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|6,49
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