***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.01.2024 19:22
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu 12 Ocak 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 84 no'lu maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin hazırlanan ekli tadil metninin kabulüne, tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239321
BIST
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18:007.986
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 90,51
|Açılış
|: 7.854
|
|Önceki Kapanış
|: 7.896
|
7.775
En Yüksek
8.082
18:0030,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1124
|Açılış
|: 30,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,3931
En Düşük
29,7894
18:0032,9862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0432
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3599
En Düşük
32,8118
18:001.985,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 30,11
|Açılış
|: 1.985,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,86
|
1.995,57
En Düşük
1.942,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|BRKVY
|55,00
|27.167.309
|% 10,00
|
|AYCES
|847,00
|251.176.483
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|62.301.779
|% 10,00
|
|AKMGY
|158,60
|36.962.391
|% 9,99
|
|GIPTA
|32,14
|117.726.333
|% 9,99
|
|KRSTL
|12,02
|208.522.577
|% -9,96
|
|BEGYO
|4,41
|463.844.719
|% -9,82
|
|KARYE
|28,56
|153.204.115
|% -7,87
|
|LIDFA
|8,47
|119.450.466
|% -6,41
|
|ATATP
|119,00
|201.987.117
|% -6,30
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|THYAO
|251,00
|11.530.463.733
|% 1,74
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|GARAN
|67,80
|4.467.596.819
|% 3,35
|
|YKBNK
|22,94
|12.810.929.679
|% -1,55
|
|ISCTR
|25,96
|10.054.049.018
|% 0,93
|
|AKBNK
|43,26
|9.523.688.109
|% 5,20
|
|EKGYO
|8,19
|1.558.046.802
|% 0,24
|
|SKBNK
|4,66
|545.206.859
|% 1,30
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0950
|30,1010
|% 0,38
|
|Euro
|32,9808
|32,9903
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,2554
|38,4472
|% 0,27
|
|Frank
|35,1912
|35,4032
|% 0,42
|
|Riyal
|8,0002
|8,0403
|% 0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,30
|23,32
|% 0,66
|
|Platin
|920,93
|923,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,66
|980,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,47
|78,47
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.053,32
|2.053,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59VAKFN
Yüzde 8.76 oranında artışla 4.84 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 318, 286 adet işlem
-
17:58EYGYO
Yüzde 6.80 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 328, 990 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.64 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 831, 520 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 24 artarak (% 2.10 ) 7, 159
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, KBORU, SEKUR, OFSYM, OZSUB, CATES, KUYAS, VRGYO, DOGUB, ANELE