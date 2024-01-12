***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu 12 Ocak 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 84 no'lu maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin hazırlanan ekli tadil metninin kabulüne, tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına ve gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239321BIST