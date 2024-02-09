***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz 31.01.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-48833 sayılı yazısıyla onaylanmış olup, SPK onaylı tadil metni ekte yer almaktadır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği, Ticaret Bakanlığı ve SEDDK'nin iznine takiben yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248617BIST