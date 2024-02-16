***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.01.2024 / 09.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinin tadiline ilişkin olarak,1) Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 09.02.2024 tarihinde yapılan başvurumuz 14.02.2024 tarih ve E-44236559-045.99-2887659 sayılı izin yazısı ile,2) Ticaret Bakanlığı'na 13.02.2024 tarihinde yapılan başvurumuz 15.02.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094030267 sayılı izin yazısı ile başvurularımız olumlu karşılanıp, onaylanmıştır.Yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250222BIST