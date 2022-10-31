***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
31.10.2022 06:54
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2022 - 30/09/2022 döneminine ai
t konsolide faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075110
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
0
En Düşük
0
12:3518,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
12:3518,5373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
12:35982,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 982,90
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AEFES
|47,00
|55.187.425
|% 0,00
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% 0,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 0,00
|
|AKENR
|3,44
|48.263.124
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,30
|46.038.023
|% 0,00
|
|HEKTS
|9,60
|367.168.160
|% -65,62
|
|GSRAY
|5,46
|109.144.802
|% 0,00
|
|INTEM
|89,90
|9.846.466
|% 0,00
|
|IPEKE
|25,28
|82.401.515
|% 0,00
|
|ISFIN
|8,50
|48.262.827
|% 0,00
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% 0,00
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6021
|18,6136
|% 0,18
|
|Euro
|18,5187
|18,5396
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,5163
|21,6242
|% -0,00
|
|Frank
|18,5825
|18,6945
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9382
|4,9630
|% 0,19
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-2,81
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.594
|6.667
|-69,00
|
|Yarım
|3.213
|3.261
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|-1,02
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
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BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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