***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
18.02.2022 20:28
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2022
Karar Sayısı
06
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Şirketimize ait 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemi Faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiştir. Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir. Bu kapsamda, yürürlükteki Tebliğ uyarınca hazırlanmış olan Faaliyet Raporunun işin gelişimini, performansını, şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Aksigorta A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002963
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0723
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6789
En Düşük
13,5136
18:0515,4866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0294
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05831,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,77
|Açılış
|: 831,60
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
834,56
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6464
|13,6541
|% 0,53
|
|Euro
|15,4610
|15,4866
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,5134
|18,6063
|% 0,40
|
|Frank
|14,7625
|14,8514
|% 0,42
|
|Riyal
|3,6285
|3,6467
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-3,73
|
|Altın Gr.
|831
|831
|2,08
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,08
|
|B. Petrol
|93,65
|93,65
|0,67
|