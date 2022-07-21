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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

21.07.2022 18:14
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21/07/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
SABANCI AGEAS SAĞLIK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde sağlık sigortaları kapsamında her türlü sigorta faaliyetleri ile koasürans, reasürans ve retrosesyon islerini yapmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
100.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1
Toplam Tutar
100.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,00127
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0,00143
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Yok.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İlk Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, müşterilerimizin sağlık sigorta ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 100.000 TL ödenmiş sermaye ve %100 bağlı ortaklığımız olarak Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş. unvanlı anonim şirketin kurulmasına karar vermiştir. Kuruluş izninin alınması sonrasında, gerekli altyapı ve organizasyonun tamamlanması ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na lisans başvurusu yapılacaktır. Şirketin faaliyete geçmesi söz konusu lisansın temin edilmesi halinde gerçekleşecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047194


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COSMO 10,78 605.819 % 10,00  
SANEL 11,33 4.321.808 % 10,00  
HEDEF 8,26 36.211.535 % 9,99  
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Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.628 6.730 122,00  
Yarım 3.229 3.292 63,00  
Çeyrek 1.620 1.646 31,00  
Gümüş.Ons 18,79 18,82 0,12  
Gümüş Gr. 10,69 10,71 0,12  
B. Petrol 105 105 -2,40  
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