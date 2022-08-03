***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21/07/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Var.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSABANCI AGEAS SAĞLIK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTürkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde sağlık sigortaları kapsamında her türlü sigorta faaliyetleri ile koasürans, reasürans ve retrosesyon islerini yapmak.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000Edinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih03.08.2022Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı100.000Beher Payın Alış FiyatıToplam Tutar100.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,00127İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,00143Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiYok.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeniİlk KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar21.07.2022 Tarihli açıklamamızda Yönetim Kurulumuzca Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş. kurulmasına karar verildiği kamuya duyurulmuştur. Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş.'nin kuruluş esas sözleşmesi 03.08.2022 tarihinde tescil edilmiş olup, kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Gelecek dönemde gerekli altyapı ve organizasyonun tamamlanması ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na lisans başvurusu yapılacak ve gerekli lisansın temini ile birlikte Sabancı Ageas Sağlık Sigorta A.Ş. faaliyetlerine başlayacaktır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051669BIST