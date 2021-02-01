***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
01.02.2021 22:48
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Açıklamalar
Aksigorta'nın bir önceki yıla göre 2021 yılında Prim Üretimi büyüme beklentisinin %15-%25 aralığında, Net Kar büyüme beklentisinin %10-%20 aralığında belirlenmesine, bu beklentinin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Sn. Uğur Gülen ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Akkoca'nın münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906835
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|IDEAS
|16,28
|4.353.052
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|828.869
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.319.991
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1882
|7,1936
|% -1,72
|
|Euro
|8,6727
|8,6800
|% -2,31
|
|Sterlin
|9,8041
|9,8532
|% -1,92
|
|Frank
|7,9923
|8,0405
|% -2,34
|
|Riyal
|1,9128
|1,9224
|% -1,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|19,32
|
|Altın Gr.
|431
|431
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,15
|29,18
|2,27
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,71
|0,38
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|B. Petrol
|56,45
|56,45
|1,43
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