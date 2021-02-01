***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksigorta'nın bir önceki yıla göre 2021 yılında Prim Üretimi büyüme beklentisinin %15-%25 aralığında, Net Kar büyüme beklentisinin %10-%20 aralığında belirlenmesine, bu beklentinin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, Yönetim Kurulu üyesi ve CEO Sn. Uğur Gülen ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sn. Osman Akkoca'nın münferiden yetkilendirilmelerine ve geleceğe yönelik değerlendirmeler kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya duyurulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906835BIST