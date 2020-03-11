***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 07.02.2020Genel Kurul Tarihi 11.03.2020Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması2 - 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2019 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması4 - 2019 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi6 - 2019 yılı Kârının kullanım şeklinin kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi8 - Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurulun onayına sunulması9 - Denetçi seçimi10 - 2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Şirketin 2020 Yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi13 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2. 2019 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.3. 2019 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur.4. 2019 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.5. 2019 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.6. 2019 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir.7. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücret hakları belirlenmiştir.8. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üye Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.9. Denetçi seçilmi yapılmıştır.10. 2019 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.11. Şirketin 2020 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir.12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.13.Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Aksigorta A.S. 2019 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Aksigorta A.S. 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalar2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827250BIST