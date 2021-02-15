***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 16 Mart 2021 Tarihinde Yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanının YayımlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.02.2021Genel Kurul Tarihi 16.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının Özetinin okunması,4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,7 - 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Denetçi seçimi,11 - 2020 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M8.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 16 Mart 2021, Saat 14:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909786BIST