***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.02.2021Genel Kurul Tarihi 16.03.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının Özetinin okunması,4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi,7 - 2020 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Denetçi seçimi,11 - 2020 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,15 - Dilek ve Temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Ana_Sözleşme_Tadil_Metni_M8.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2. 2020 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.3. 2020 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur.4. 2020 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üye Genel Kurul onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.6. 2020 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.7. 2020 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir.8. Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmiş ve görev süreleri tespit edilmiştir.9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakku,ikramiye ve prim gibi haklar belirlenmiştir.10. Denetçi seçilmi yapılmıştır.11. 2020 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.12. Şirketin 2021 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir.13. Şirketin Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesi kabul edilmiştir.14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Aksigorta A.S. 2020 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 16.03.2021_Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalar2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918553BIST