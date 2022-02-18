***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespitiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 18.02.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi8 - Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesinin 23, 24, 25, 28, 36, 37, 44, 45, 46 ve 54 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'den 56 no'lu maddenin çıkarılarak 83 ve 84 no'lu maddelerin eklenmesine ilişkin tadil önerisinin Genel Kurul onayına sunulması9 - Esas Sözleşme'nin 37 no'lu maddesinde yapılması planlanan değişikliğin onaylanması halinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 8'den 10'a çıkarılması nedeniyle 2 yeni Yönetim Kurulu üye seçimi10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi11 - Denetçinin seçimi12 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi15 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2022, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002834BIST