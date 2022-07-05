***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 05.07.2022Genel Kurul Tarihi 04.08.2022Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Esas sermaye sisteminde yapılması planlanan sermaye artırımının pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,3 - Gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, Esas Sözleşmenin 8. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülerek onaylanması,4 - Dilek, öneriler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Aksigorta Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 04 Ağustos 2022, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041902BIST