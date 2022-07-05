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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.07.2022 21:05
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.07.2022
Genel Kurul Tarihi 04.08.2022
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Esas sermaye sisteminde yapılması planlanan sermaye artırımının pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,
3 - Gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, Esas Sözleşmenin 8. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülerek onaylanması,
4 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksigorta Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 04 Ağustos 2022, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041902


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Tam 6.454 6.575 -51,00  
Yarım 3.159 3.215 -25,00  
Çeyrek 1.582 1.607 -12,00  
Gümüş.Ons 19,23 19,25 -0,73  
Gümüş Gr. 10,44 10,45 -0,36  
B. Petrol 102 102 -11,38  
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