***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.07.2022 21:05
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 05.07.2022
Genel Kurul Tarihi 04.08.2022
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Esas sermaye sisteminde yapılması planlanan sermaye artırımının pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması,
3 - Gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, Esas Sözleşmenin 8. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin görüşülerek onaylanması,
4 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Aksigorta Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 8.Madde Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 04 Ağustos 2022, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041902
BIST