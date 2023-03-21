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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.03.2023 15:50
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveli
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.02.2023
Genel Kurul Tarihi 21.03.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi
6 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
8 - Denetçinin seçimi
9 - 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
13 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2022 Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Invitation to General Assembly 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Information Document_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.
2. 2022 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.
3. 2022 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur.
4. 2022 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.
5. 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.
6. 2022 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakku,ikramiye ve prim gibi haklar belirlenmiştir.
8. Denetçi seçilmi yapılmıştır.
9. 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
10. 2022 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
11. Şirketin 2023 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir.
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AKSİGORTA A.S. 2022 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 21.02.2023 Aksigorta Olağan Genel Kurul Tutanağı İmzasız.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126743


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Cumhuriyet 8.062 8.184 -48,00  
Tam 8.059 8.150 -92,00  
Yarım 3.951 3.988 -45,00  
Çeyrek 1.975 1.994 -22,00  
Gümüş.Ons 22,25 22,28 -0,29  
Gümüş Gr. 13,65 13,66 -0,13  
B. Petrol 74,77 74,77 0,98  
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