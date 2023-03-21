***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun cetveliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 20.02.2023Genel Kurul Tarihi 21.03.2023Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2022 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi6 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi8 - Denetçinin seçimi9 - 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi13 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Aksigorta A Ş Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Invitation to General Assembly 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 AKsigorta AŞ Bilgilendirme Dökümanı_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Information Document_2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.2. 2022 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş, müzakere edilmiş ve kabul edilmiştir.3. 2022 Yılına Ait Denetçi Raporlarının özeti okunmuştur.4. 2022 Yılına ait Finansal Tabloları okunmuş, müzakere edilmiş ve tasdik edilmiştir.5. 2022 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmiştir.6. 2022 yılı Kârının kullanım şekli belirlenmiştir.7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakku,ikramiye ve prim gibi haklar belirlenmiştir.8. Denetçi seçilmi yapılmıştır.9. 2022 yılında yapılan yeniden değerleme ve yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.10. 2022 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.11. Şirketin 2023 Yılında yapılacak olan bağış sınırları belirlenmiştir.12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AKSİGORTA A.S. 2022 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 21.02.2023 Aksigorta Olağan Genel Kurul Tutanağı İmzasız.pdf - TutanakEk Açıklamalar2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararların içeriğini gösteren Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126743BIST