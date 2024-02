***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespitiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 16.02.2024Genel Kurul Tarihi 19.03.2024Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center 4. Levent 34330Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi9 - Denetçinin seçimi10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi16 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023 Aksigorta A.Ş. Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Aksigorta A Ş Invitation to General Assembly 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni_TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 4 Amendments to the Articles of Assoctiation_EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Mart 2024, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.