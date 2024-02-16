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***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.02.2024 19:06
***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AKGRT*** AKSİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Aksigorta A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih, yer ve gündemin tespiti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 16.02.2024
Genel Kurul Tarihi 19.03.2024
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Sabancı Center 4. Levent 34330

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının özetinin okunması
4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
5 - 2023 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi
6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
9 - Denetçinin seçimi
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 84. maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki
12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
13 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağış sınırının belirlenmesi
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
16 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kar Payı Avansı Ödemesi

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2023 Aksigorta A.Ş. Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Aksigorta A Ş Invitation to General Assembly 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni_TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Amendments to the Articles of Assoctiation_EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 19 Mart 2024, Saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center'da yapılmasına ve gündemin yukardaki şekilde olmasına karar verildi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250201


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